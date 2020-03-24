Ezine'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" hizmete başladı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

Başkanlığını İlçe Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, koordinatörlüğünü Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ezgi Avkal'ın yaptığı grup tarafından ilçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan vatandaşlara 19 personel ve 7 araç ile hizmet veriliyor. Talepler, 0286 618 15 84 numaralı telefondan alınıyor.

Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçları ile bankacılık hizmetleri ve diğer resmi kurumlardaki iş ve işlemlerinin bu sayede karşılanacağını söyledi.

Şu ana kadar 57 vatandaşa destekte bulunulduğunu belirten Uzan, "Bu çalışmalarımızda Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesinin büyük desteğini görmekteyiz. Koordinasyon Grubumuz 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. İlçe genelinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımız bizleri telefonla arayarak başvurularını yapabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA