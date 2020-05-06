Ezine'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" 3 bin 102 kişiye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezine'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" 3 bin 102 kişiye ulaştı

Ezine'de
06.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:33

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 3 bin 102 kişiye ulaşılarak ihtiyaçları karşılandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 3 bin 102 kişiye ulaşılarak ihtiyaçları karşılandı.

Ezine Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan Vefa Destek Grubunun çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun kurulmasından bu yana toplamda 3 bin 102 kişiye ulaşarak ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Çanakkale İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereği, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Ezine Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun merkezinde 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ifade eden Uzan, şöyle konuştu:

"Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın yaptıkları başvurular ekiplerimiz tarafından ivedilikle karşılanmaktadır. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat: 09.00'dan 5 Mayıs Salı gününe kadar vefa çalışmaları kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bin 77 kişiye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, çağrı merkezimizi arayarak taleplerini ileten vatandaşlarımızdan 448 kişisinin gıda alışveriş ihtiyaçları, 233 seyahat izin başvuruları, 899 banka işlem başvuruları, 118 sağlık başvurusu, 54 ilaç başvurusu, 273 de diğer çeşitli ihtiyaçları konularında toplamda 3 bin 102 kişiye ulaşılarak vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur. Ayrıca yine Vefa Destek Grubu bünyemizde ilçe genelinde vatandaşlarımıza toplam adet meşke dağıtımı gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Haberler
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Gülben Ergen Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Can Bartu Fatih Terim Loris Karius Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Ezine'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" 3 bin 102 kişiye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:07:18. #1.14#
title