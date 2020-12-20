Ezine'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Ezine'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

20.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:38
Ezine'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zanlı E.H'nin evinde arama yaptı.

Aramalarda, 234 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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