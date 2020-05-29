Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:28

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D. ile İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde alışverişi yapacağı istihbaratı üzerine, şahısları fiziki takibe aldı. Daha sonra İ.Ş. isimli şahsın evine uyuşturucu madde ile giriş yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde evin içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile yapılan aramad; 68 gram toz esrar, 7 gram skuk ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, A.D. ile İ.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:28:40. #1.15#
title