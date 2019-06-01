Ezine'de uyuşturucu operasyonu

Ezine'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin desteğiyle dedektör köpekler de kullanılarak ilçe merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan S.D, M.Ş, Ş.K. ve H.H.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 5 gram sentetik uyuşturucu ile içimde kullanılan düzeneğin yanı sıra çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Zanlılardan S.D, M.Ş. ve Ş.K. savcılıktaki sorgularının ardından, H.H.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA