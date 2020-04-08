Ezine'de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni koranavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni koranavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar neticesinde ilçe sınırlarındaki 20 metrekare ve üzeri tüm marketlerde alışverişe gelen vatandaşlardan girişte maskesi olmayan kişilere, market yönetimi tarafından ücretsiz maske verilmesi kararına istinaden ücretsiz maske ve eldiven dağıtımına başlandı.

Ezine genelinde kuyumcu işyerlerinin pazartesi ve cuma günleri saat 12.00-17.00 saatleri arasında açık kalmasına ve diğer günler kapalı kalmasının sağlanmasına, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sağlık kurumlarına girişlerde vatandaşların ve hizmet veren tüm personelin tıbbi-cerrahi maske kullandırılmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Öte yandan, 3 ve daha üzeri kişinin bir arada bulunması ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca kısıtlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlardan yapılan anonslarda 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa kesinlikle çıkmamaları, sokakta ve alışverişlerde maske ve eldiven takılması, kalabalık gruplar halinde toplanılmaması, sosyal mesafenin korunması, ayrıca sağlık personeliyle yardımlaşmak amacıyla, aciliyet olmadıkça hastaneye gidilmemesi istendi.

Kaynak: AA