Ezine'de park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
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Ezine'de park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

15.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:34
Ezine'de park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

'nin ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Alanı Sokağı'nda Yüksel Yağcı'ya ait 17 HZ 444 plakalı kapalı kasa minibüsün motor bölümünde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.


Yangın, ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Minibüsün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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