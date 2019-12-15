Ezine'de park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Spor Alanı Sokağı'nda Yüksel Yağcı'ya ait 17 HZ 444 plakalı kapalı kasa minibüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın, ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Minibüsün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.