Ezine'de Orman Yangını (3)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bir köy tedbir amacıyla boşaltıldı.



Karagömlek köyü yakınlarında bulunan buğday tarlasındaki saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.



Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Bu arada, iki ilçe sınırlarındaki nedeniyle Ayvacık'a bağlı Misvak köyü, kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltıldı.



Jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla yangın söndürülene kadar vatandaşların köyden ayrılmaları gerektiğini belirtti.