Ezine'de "öğretmenler odasında çay yasağı" iddiası

11.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:34

Ezine ilçesinde okullarda öğretmenler odasında çay düzeneği bulundurulmasının yasaklandığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yazının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm ilçelere gönderildiği halde sadece Ezine Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılmış gibi algı oluşturulmak istendiğini söyledi.

Kurumların sendikaların isteklerine göre değil, mevzuata göre yönetildiğini belirten Akman, "Kurumumuzda iş ve işlemler mevzuat hükümleri ve hiyerarşik yapıya uygun şekilde yürütülmektedir. Kurumumuz öğretmenlerimizin huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmaları adına her türlü özveriyi göstermektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarımızla bir aile ortamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Akman, Ezine'nin isminin bu tür spekülatif haberlerle değil, eğitim öğretimdeki başarılarıyla anılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Eğitim Bir-Sen Ezine Temsilcisi Caner Lüleci de yaptıkları araştırmaya, böyle bir yasağın Ezine'de hiçbir okulda uygulanmadığını dile getirdi.

Ezine'nin yükselmekte ve gelişmekte olan bir ilçe olduğunu ifade eden Lüleci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asıl işi eğitimcilerin özlük hakları ve eğitim olması gereken malum sendika, konunun aslını araştırmadan Ezine ismini duyunca saldırıya geçmiştir. Söz konusu yazının, Çanakkale Kantin İşletmecileri Esnaf Derneğinin talebi ile tüm ilçelere tedbiren gönderildiğini göz ardı etmiş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de okullarımıza tedbiren göndermiş olduğu yazıyı basına vererek mesnetsiz bir algı oluşturmayı hedeflemiştir. İlçemiz gelişen yüzüyle, peyniriyle, zeytiniyle, tarihiyle ve daha birçok özelliğiyle gündeme gelmesi gerekirken, 2023 Vizyon Projesi kapsamında Çanakkale'nin en başarılı ilçelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Ezine'mizi bu şekilde gündeme taşıyanları da kamuoyumuzun takdirine sunuyorum."

Kaynak: AA