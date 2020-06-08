Ezine'de kuyumcudan kaçan hırsızlık şüphelisi takside yakalandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 2 künye ve bilezik, kuyumcudan 3 bilezik, telefon bayisinden 2 telefon çalınmasına ilişkin failin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin bazı suçlardan sabıkası bulunan D.H. olduğunu belirlendi.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri Ayvacık ilçesinde kuyumcuya satmaya çalıştığı sırada çalışanların şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine kaçan zanlıyı yakalamak için operasyon başlatan polis, yol uygulaması yaptı.

Eşkali belirlenen hırsızlık zanlısı, polisin durdurup kontrol ettiği takside gözaltına alındı.

D.H, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA