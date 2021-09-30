Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı - Haberler
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Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı

AA / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde "Küçükbaş Hayvan Süt Üretiminin Arttırılması Projesi" kapsamında üreticilere ReygRas bitki tohumu dağıtıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde "Küçükbaş Hayvan Süt Üretiminin Arttırılması Projesi" kapsamında üreticilere ReygRas bitki tohumu dağıtıldı.

Törene Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Latif Candan, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir ve üreticiler katıldı.

Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir, törende yaptığı konuşmada, reygras tohumunun ilk olarak 2015 yılında bölgede tanıtımının yapıldığını söyledi.

Yapılan demastrasyon çalışmalarında hayvanlarda yüzde 20 verim artışı gözlendiğini belirten Bilir, "Bir İtalyan çimi çeşidi olan ReygRas bitkisi, sulanabilir alanlarda tek ekimde 2 yıl verim alınabilmekte, tek yıl verim alınan sulama imkanı olmayan arazilerde de 3-4 defa otlattırılarak en son balya şeklinde kışlık kaba yem ihtiyacını karşılayabilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 bin 500 dekar alanda kullanılmak üzere 12 bin 500 kilogram ReygRas??????? tohum dağıtımı yapıldı.

Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı

Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı

Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı

AA / Birol Güngördü - Son Dakika Haberleri
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