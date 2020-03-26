Ezine'de koronavirüs tedbirleri toplantısı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantı yapıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak ve İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz katıldı.

Uzan, toplantıda yaptığı konuşmada, önlemler kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu ile ilçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunanlara hizmet verildiğini söyledi.

Vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçları ile bankacılık hizmetleri ve diğer resmi kurumlardaki iş ve işlemleri karşılanmakta olduğunu belirten Uzan, "Bu kapsamda da Kaymakamlığımız, Ezine ve Geyikli belediyelerimizin de destek ve yardımları ile 24 saat kesintisiz olarak vatandaşlarımıza desteğimiz sürüyor. Şu ana kadar destek grubumuza 141 vatandaşımızdan telefon ile talep gelmiş, bunların yüzde 95'inin ihtiyaçları karşılanmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel de önlemlerin milli seferberlik şeklinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Aldıkları kararlar kapsamında bu süreçte su borcundan dolayı su kesintisi yapılmayacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız ve tüm kamu personelimiz bu süreçte toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır. Otogar çıkış ücreti ilçemizde yerel olarak faaliyet gösteren Ezine Birlik, Geyikli Seyahat ve ticari taksilerden ileri bir tarihe kadar alınmayacaktır. Akıllı su kartı bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden hemşehrilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 100 lira su yüklemesinin ödemesini 4 ay sonrasına erteliyoruz. Belediyemize kira borcu olan ödeme güçlüğü çeken esnaflarımıza bu süreçte mağduriyet yaşatmayacağız. Yeni yapılacak olan pazar yeri başvurularını tamamlayamayan esnaflarımız için 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde telafi başvuru yapmalarına imkan sağlıyoruz. Pazar yeri nisan ayı taksit ödemesini mayıs ayına kadar bir ay süreli erteliyoruz. Ezine Belediyesi olarak bu süreci en güzel şekilde atlatabilmek adına bütün vatandaşlarımızın her zaman yanında olup tüm hizmet ve çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA