Ezine'de kitap festivali düzenlenecek

20.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:10

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayyıldız Kardeşliği Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez "Kitap Festivali ve İmza Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Ezine 1. Kitap Festivali ve İmza Günlerinin açılış töreni 23 Aralık Pazartesi saat 13.30'da İbrahim Dedeoğlu Etkinlik Merkezinde yapılacak.



Alanında yetişmiş uzman yazar ve konuşmacılar ilçe halkı ve öğrenciler ile bir araya gelecek. Etkinliğe Ahmet Kaşıkçı, Mustafa Atmaca, Serap Biçici ve Hakan Şahintürk, çeşitli başlıklarda dinleyicilere paylaşımlarda bulunacak.

Festivale katılan konuk yazar ve konuşmacılar kitaplarını imzalayacak.

Kaynak: AA