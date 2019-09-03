Ezine'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı

03.09.2019 14:30

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Müftülüğünde gerçekleşen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkına ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, il ve ilçe müdürlüğü personelleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.



Ramazan Eren, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006-2015 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projeler ile kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ve üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri desteklendiğini belirtti.

Mustafa Nazlım ise program kapsamında 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.



Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA