Ezine'de Jandarma "drone" ile koronavirüs önlemlerini denetledi Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.

Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı. Kaynak: AA