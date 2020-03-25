Ezine'de Jandarma "drone" ile koronavirüs önlemlerini denetledi
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
25.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:53
Jandarmanın drone ile denetiminden görüntüler
Jandarmanın araçlardan vatandaşları bilgilendirmesinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA