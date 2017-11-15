Ezine'de Havut Hayırı Yapıldı

Ezine'de 2017-2018 deve güreşleri sezonu hazırlıkları kapsamında Deveciler Derneği tarafından develere havut giydirme hayırı yapıldı.



Deve güreşi sahasında düzenlenen etkinliğe Ezine'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilen develer katıldı.



Etkinlik kapsamında mevlit okutuldu, katılanlara ikramda bulunuldu.



Çanakkale bölgesinden ve diğer illerden gelen develer eşleştirilerek güreştirildi.



Ezine Deve ve Deve Güreşleri Sevenler Derneği Başkanı Ahmet Nuyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havut hayırını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"2017-2018 deve güreşi sezonu öncesinde her yıl geleneksel olarak tertip ettiğimiz havut hayırını gerçekleştirdik.



Etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize deve sahiplerine emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah kazasız belasız bir güreş sezonu geçirmeyi nasip etsin. Belediye Başkanımız Haluk Babaoğlu ve belediye personeline yeni güreş sahamızın düzenlenmesini sağladıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. 24 Aralık Pazar günü inşallah ilçemizde gerçekleşecek geleneksel iddialı deve güreşi hazırlıklarımızda devam ediyor. Güreş severler için inşallah güreşimizde çok güzel güreş seyredecekler."