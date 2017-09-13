Ezine'de Ele Geçirilen 1.5 Ton Esrara Üçüncü Tutuklama

ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde 1.5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklanmasının ardından, aranan şüphelilerden C.S. de İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.S. de tutuklandı.



Ezine'nin Geyikli Beldesi Tavaklı bölgesinde geçen 25 Temmuz'da 1.5 ton esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında farklı zamanlarda yakalanan 4 kişiden ikisi tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi ise aranmaya başlandı. Şüphelilerden C.S.'nin İstanbul'da olduğunu belirleyen jandarma, harekete geçti. C.S., 8 Eylül'de İstanbul Bahçelievler'de yakaladı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 3'e çıktı. 6 şüphelinin halen arandığı belirtildi.



- Çanakkale