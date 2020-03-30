Ezine'de dezenfekte tüneli ve termal kamera kuruldu
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Çanakkale, Ezine, Güncel

Ezine'de dezenfekte tüneli ve termal kamera kuruldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinin ana giriş kapısına termal kamera ve dezenfekte tüneli kuruldu.

30.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:53
Ezine'de dezenfekte tüneli ve termal kamera kuruldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinin ana giriş kapısına termal kamera ve dezenfekte tüneli kuruldu.

Çanakkale'de ve ilçelerinde korona virüssalgınına karşı alınan tedbirler tek tek hayata geçirilmeye devam ediyor. Yapılan son çalışma ile Ezine'de Ezine Belediyesi tarafından halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerinin ana giriş kapısına termal kamera ve dezenfekte tüneli kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getiren Ezineliler, Belediye Başkanı Güray Yüksel'e ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Hayata geçirilen uygulama ile ilgili görüşlerini paylaşan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Virüsün yayılmasını engellemek için bir dezenfekte tüneli kurduk. Hem esnafımızın hem vatandaşımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için, hem de virüsün bulaştığı kişileri daha rahat belirleme adına termal kamera sistemi kurduk. Uzaktan vatandaşımızın vücut ısısını takip ediyoruz. Farklı bir durum olduğunda da İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri uyarılarda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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