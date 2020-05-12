Ezine'de çiftçilere hibe tohumlar teslim edilmeye başlandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yüzde 75'i hibe desteği verilen kuru fasulye tohumlarının dağıtımı yapıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yüzde 75'i hibe desteği verilen kuru fasulye tohumlarının dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması, startejik öneme sahip bazı bitki tohumlarının ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması kapsamında belirlenen 21 ilden birisi olan Çanakkale'de kuru fasulye tohumlarının üreticiye yüzde 75 hibeli olarak dağıtılması planlandı.

Bu kapsamda da Ezine'de projenin uygulanmasına kuru fasulye tohumlarının dağıtımına başlandı.

Proje kapsamında ilçede üretim yapan 60 üreticiye dekar alan ekilmek üzere yüzde 25 üretici katkılı 3 bin 500 kilogram kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle bitkisel üretimi devam ettirmek amacıyla Bakanımız sayın Dr. Ekrem Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında ilimize tahsis edilen yüzde 75 hibeli, 3 bin 500 kilogram sertifikalı horoz çeşidi kuru fasulye tohumunu koronavirüs tedbirlerini de uygulayarak çiftçilerimize dağıttık."

Projede, bölgedeki tarım arazilerinin daha etkin şekilde kullanılması ve ülkenin ihtiyacı olan baklagil üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA