Ezine'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı 1 köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı 1 köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla ilçeye bağlı Kemallı köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığını belirtti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı