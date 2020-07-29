Ezine'de anız yangını
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 4 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
29.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:13
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 4 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ezine ilçesi yakınlarında çıkan yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 4 dönümlük zirai alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA