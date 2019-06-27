Ezine'de amatör denizcilik sınavı

Ezine ilçesinde, Bozcaada Liman Başkanlığınca amatör denizci belgesi eğitimi ve sınavı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında, Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde Belediye Sinema Salonu'nda yapılan sınava 219 kişi katıldı.

Yetkililer, sınavda 60 ve üstü puan alanların başarılı sayılarak Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazanacaklarını, bu belge ile tam boyu 24 metreye kadar özel teknelerin kullanılabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA