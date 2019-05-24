Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburu'nda vatani görevlerini yapan 1999/2 tertip 1. dönem tertip acemi erler yemin etti.

Tören, Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Özgür Türkan'ın askerleri selamlaması, bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarbay Türkan'ın konuşması ve bayrak kıtasının yerini almasının ardından bölükler and içti.

And içen askerler adına jandarma acemi er Enes İlkar'ın konuşmasına yer verilen törende, eğitim sürecinde başarılı olanlara ödülleri İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Eren Yaka ve Emniyet Müdürü Alper Pasinli tarafından verildi.

Birliğe ilk katılan acemi er Selahattin Emekli tarafından Mehmetçik kütüğüne plaket çakıldı ve kendisine ödülü İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak tarafından verildi.

Tören acemi erlerin aileleriyle buluşması ile sona erdi.

Kaynak: AA