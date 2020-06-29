Ezine'de 23 motosiklet trafikten menedildi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 23 motosiklet trafikten menedildi.
29.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:44
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 23 motosiklet trafikten menedildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından, yaz aylarının gelmesiyle kullanımı artan motosikletlere yönelik ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Çevreye rahatsızlık veren ve usulsüz kullanılan plakasız motosikletlerle ilgili çalışmalarda, 23 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uymadan motosiklet kullanımına asla izin verilmeyeceğini belirterek, denetimlerin süreceğini ifade etti.
Kaynak: AA