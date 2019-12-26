Ezine'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

26.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:38

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'ye 6 kilometre uzaklığındaki Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde kırsal alanda yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA