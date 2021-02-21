Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
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Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

21.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:42
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüksel'in, ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan çiftlik evinin gece yarısı kurşunlanmasının ardından yakalanan zanlı G.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan çiftlik eve gece yarısı kurşunlanmış, yapılan incelemede olay anında kimsenin bulunmadığı eve 2 kurşun isabet etmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında zanlı G.G, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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