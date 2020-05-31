Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı
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Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı

Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı Tekirdağ'ın şehir merkezindeki yolun kenarında 5 köpek yavrusu bulundu.

31.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:03

Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın şehir merkezindeki yolun kenarında 5 köpek yavrusu bulundu. Yavru köpeklerin yoldan geçen araçların altında ezilmemeleri için çevrede çalışan işçiler tarafından sahiplenildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolda seyir halinde bir sürücü, yolun hemen kenarında bir grup yavru köpeğin olduğunu fark ederek, aracı durdurdu. Sürücü ve diğer arkadaşları yavru köpeklerin yolun hemen kenarında bulunan bir çukurda doğduklarını fark ederek, minik köpeklerin önüne yem koydular.

Ezilmemeleri için işçiler sahip çıktı

Köpeklerin bulunduğu bölgeye yakın çalışan bir grup işçide durumu fark ederek çukurda bulunan köpeklerin yanına geldi. Yolun hemen kenarındaki çukurda doğduktan sonra ayaklanan minik köpeklerin, yola gidip araçların altında ezilmeleri endişesine karşılık 5 yavru anneleriyle birlikte bölgeye yakın çalışan işçiler tarafından sahiplenildi.

Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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