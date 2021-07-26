Ezilmekten son anda böyle kurtuldu
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Ezilmekten son anda böyle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ezilmekten son anda böyle kurtuldu Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptıktan sonra durdu.

Ezilmekten son anda böyle kurtuldu

ADANA - Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptıktan sonra durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ani hareketle ezilmekten kurtuldu.

20 Temmuz Salı günü, merkez Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolda hızlı ilerleyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu

yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ani bir hareketle kaçarak kazadan kurtuldu.

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ezilmekten son anda böyle kurtuldu
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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