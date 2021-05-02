Ezher, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde teravih namazlarının engellenmesini kınadı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Yemen'de Husilerin kontrolü altında bulunan bölgelerde teravih namazlarının silah zoruyla engellenmesini kınadı.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Yemen'de Husilerin kontrolü altında bulunan bölgelerde teravih namazlarının silah zoruyla engellenmesini kınadı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'deki yerel medyada çıkan, bazı kişi ve grupların (Husiler) camilerde teravih namazı kılınmasını silah zoruyla engellemesi haberlerinin takip edildiği" belirtildi.

"Ezher, inanç özgürlüğüne saygı, ibadethanelerin korunması ve dini gereklilikleri yerine getirme hakkını güvence altına alan tüm uluslararası sözleşmelere ve dinlerin ilkelerine aykırı olan bu eylemi şiddetle kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, dünyanın dört bir yanına barış ve güvenlik hakim olana kadar bu tür uygulamaların son bulması için herkese harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Husilere bağlı "Devrim Yüksek Komitesi" Başkanı Muhammed Ali el-Husi ise sosyal medya hesabu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ezher'den yapılan bu açıklamaya tepki göstererek, "teravih namazının bidat olduğu" iddiasında bulundu.

Yemen Vakıflar Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Husileri, kırsal bölgelerde teravih namazının kılınmasını engelleme, şehirlerde de kısmi bir engel çıkarma suçlaması yöneltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer