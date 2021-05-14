Ezher Şeyhi Tayyib'den 15 dilde "Kudüs" çağrısı Açıklaması
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Ezher Şeyhi Tayyib'den 15 dilde "Kudüs" çağrısı Açıklaması

Ezher Şeyhi Tayyib'den 15 dilde 'Kudüs' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, sosyal medyada 15 dilde "Kudüs" için destek çağrısında bulundu.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, sosyal medyada 15 dilde "Kudüs" için destek çağrısında bulundu.

El-Ezher Şeyhi Tayyib, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Tüm halkları ve liderlerini kutsalları, toprakları ve haklarının geri verilmesi için mazlum ve barışçıl Filistin halkını desteklemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Tayyib, 15 dilde yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Savaşı durdurun ve hak sahibine destek olun. Eğer gerçekten barış için çalışıyorsak bu kadar çifte standart ve sessizlik yeter."

Açıklamanın sonunda İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlileri "şehit" olarak nitelendiren Tayyib, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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