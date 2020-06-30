Ezher Şeyhi ile Papa Franciscus dünya barışını görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezher Şeyhi ile Papa Franciscus dünya barışını görüştü

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile dünya barışını görüştü.

Ezher Şeyhi ile Papa Franciscus dünya barışını görüştü
30.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:20

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile dünya barışını görüştü.

Tayyib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kardeşim Papa Franciscus ile görüşmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde, dünya barışına, savaşların sona ermesine ve insanların kardeşliğine destek için sarf edilen ortak çabaları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin şekline ilişkin bilgi vermeyen Tayyib, Papa ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mağdurlarının acılarını hafifletmek için evrensel dayanışma çağrılarını sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Ezher Şeyhi Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 14 Mayıs'ta Kovid-19 salgınının ortadan kalkması için birlikte dua etmiş, savaşları durdurma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı Haber
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu Haber
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Safiye Soyman Burcu Esmersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Silah Adana
Şu an buradasınız: Ezher Şeyhi ile Papa Franciscus dünya barışını görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 20:30:44. #1.15#
title