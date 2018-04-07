Ezher'den Uluslararası Topluma Kınama

Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Gazze'deki gösterilere müdahalesi karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını kınadı.

Ezher'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi ve uluslararası toplumun da bu duruma sessiz kalmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kurumların, işlenen katliamı kınamamalarının İsrail'in suçlarını sürdürmesine bir kılıf olduğu ifade edildi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen devam ediyor.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 29'a yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.