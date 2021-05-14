Ezher alimlerinden Haşim, Müslüman ülkelerin liderlerine Kudüs için tek safta toplanma çağrısı yaptı Açıklaması
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Ezher alimlerinden Haşim, Müslüman ülkelerin liderlerine Kudüs için tek safta toplanma çağrısı yaptı Açıklaması

Ezher alimlerinden Haşim, Müslüman ülkelerin liderlerine Kudüs için tek safta toplanma çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Ezher Kurumunun önde gelen alimlerinden Ahmed Ömer Haşim, tüm İslam dünyasına Kudüs için birlik olma çağrısında bulundu.

Ezher Kurumunun önde gelen alimlerinden Ahmed Ömer Haşim, tüm İslam dünyasına Kudüs için birlik olma çağrısında bulundu.

Mısır merkezli Sada el-Beled kanalının haberine göre, Haşim, Ezher Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde Kudüs'teki zulme değinerek, "Güç yoluyla kaybedilen şeyler ancak güçle geri alınır." ifadesini kullandı.

İsrail'i "işgalci siyonist" olarak nitelendiren Haşim, "İşgalci siyonistler, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etti ve dini kutsallarımıza saldırdı." dedi.

Haşim, insan hakları ve demokrasiden bahsedenlerin her ikisinden de uzak olduğunu, birçok Filistinlinin öldürüldüğünü ve Ezher Camisi'nin minberinden bu zulmü açıkça duyurmanın, dinin koruyucuları olarak üzerlerine vacip olduğunu ifade etti.

Kudüs'ün yeryüzündeki bozguncuların (İsrail) elinden kurtarılması için Müslüman ülkelerin liderlerine çağrıda bulunan Haşim, "Tüm liderlerin Kudüs'ün kurtarılması için tek safta toplanması gerekiyor." dedi.

Mescid-i Aksa'da yaşananlara sessiz kalmanın "utanç verici" olduğunu, medeniyet ve selamet ile övünen çevrelere yakışmadığını belirten Ezher alimi, şu ifadeleri kullandı:

"Ey hükümdarlarımız ve devlet başkanlarımız, siyonistlerin Allah'ın evinin kutsallığını ve insan haklarını çiğnemesinin ardından bugün üzerinize düşeni yapın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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