Ezhel kimdir? Ömer Sercan İpekçioğlu kimdir, kaç yaşında?

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Rapçi Ezhel, uyuşturucu kullanmaktan tekrar yargılanıyor. Hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası istenen Ezhel'in kim olduğu merak ediliyor. Ezhel hayatı, biyografisi haberimizde…

EZHEL KİMDİR?

Sahne adı Ezhel (Ais Ezhel) olan Ömer Sercan İpekçioğlu, 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının Mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımladı.

KEİŞAN İLE YAPTIĞI SERİLER İLE TANINDI

Ankara'nın mahalle kültürünü şarkılarına taşıyan ünlü Rapçi, Reggae tarzı müzikte yapıyor. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalıyor. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı ''Sekiz'' adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaştı.

FREESTYLE KİNG 2 YARIŞMASINDA 1. OLDU

Ezhel, 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu. Hiphoplife tarafından desteklenen ''Freestyle King 2'' yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. oldu. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen ''Organize Oluyoruz vol. 2'' albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısını ekledi.