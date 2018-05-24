"Ezhel" İsmiyle Tanınan Ünlü Rapçi Sercan İpekçioğlu Tutuklandı
Ezhel ismiyle tanınan fenomen Rapçi Sercan İpekçioğlu şarkı sözlerinde uyuşturucuyu özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sahnede Ezhel adını kullanan İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NARKOTİK EKİPLERİ, KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALDI
Narkotik ekipleri, Kadıköy'de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu'nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürülerek oradan da adliyeye sevk edilmişti.
UYUŞTURUCU KULLANIMINI ÖZENDİRMEK SUÇLAMASINDAN TUTUKLANDI
Savcılıkta sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.
"ŞEHRİMİN TADI" ŞARKISI 31 MİLYON KEZ İZLENDİ
İlk albümünü 2017 yılında çıkaran Ezhel'in "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.
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Atılması gerekiyordu ve atıldı. HarikaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Selamünaleyküm DEVAM DEVAM INŞALLAH REIS LECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BÖYLELERİNİ TAŞ OCAĞI KURUP ÇALIŞTIRCAKSIN.VUR AYAĞINA ZİNCİRİ!!!Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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DENSİZİN BİRİ ATTIK İÇERİ YİNE YAPSIN YİNE ATARIZ GÜZEL ÜLKEMİZİ GENÇLERİMİZİ BU GİBİ AHLAKSIZ ŞAHISLARA TESLİM ETMEYİZCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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HAYRANIM BU ADAMA MÜZİĞİNİ DİNLERKEN UÇUYORUM YA.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır