Ezhel'e "Uyuşturucu Madde" Kullanmaktan Dava

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu hakkında, bir başka soruşturma kapsamında vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan alınan örnekler üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda hazırlanan raporda İpekçioğlu'nun, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu nedenle "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İpekçioğlu, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"Uyuşturucuyu özendirme" davası sürüyor

Ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen araştırma raporunda, Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin Tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği belirtilmişti.

İpekçioğlu'nun bu nedenle "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava kapsamında Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılaması sürüyor.

Bu arada Sercan İpekçioğlu, aynı suçu işlediği iddiasıyla Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılanmış ve 19 Haziran 2018'de beraat etmişti.

Kaynak: AA