Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak

Mersin'de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, Ezginin Günlüğü sahneye çıkıyor.

Mersin'de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, Ezginin Günlüğü sahneye çıkıyor.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Ezginin Günlüğü, 17 Eylül'de Mersinli müzikseverlerle buluşacak.

Tarsus Baca Meydanı'nda düzenlenecek konserde grup sevilen şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal