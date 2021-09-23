Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaya geçidinde NATO görevlisinin otomobiliyle Ezgi Aydındağ adlı genç kıza çarptığı kazada sürücü hakkında iddianame hazırlandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaya geçidinde NATO görevlisinin otomobiliyle Ezgi Aydındağ adlı genç kıza çarptığı kazada sürücü hakkında iddianame hazırlandı. Genç kızın avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan, iddianamenin kast hükümleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçen Ezgi Aydındağ'a 1 Temmuz Perşembe günü otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan ve ardından asfalta çakılan Ezgi yaşam mücadelesi veriyor. Felç kaldığı öğrenilen Ezgi, İstanbul'da özel bir hastanede 3 aydır tedavi görüyor.

Yaya geçidinden karşı karşıya geçerken Ezgi'ye çarpan otomobil sürücüsünün aşırı süratli otomobil sürdüğü, sürücünün Skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Thevenin olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası gözaltına alınan Reginald Thevenin ifadesinin ardından yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bodrum'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ezgi'nin tedavisini üstlenerek İstanbul'da özel bir hastaneye götüren ABD vatandaşı Reginald Thevenin hastane masrafının 212 bin 888 bin lira olduğunu duymasının ardından bir anda ortadan kayboldu. Ailenin telefonlarına bakmayan Thevenin yüzünden aile Ezgi'nin tedavisine son vermek zorunda kaldı.

Kaza sonrasında kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş Ezgi'nin tedavisinin durduğunu öğrenen sanatçı Haluk Levent'in genç kızın tedavisini üstlenerek yarım kalan tedavisini tekrar başlattığı öğrenildi.

İddianame hazırlandı

Ezgi Aydındağ'ın Adana'da yaşayan avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iddianamenin dün itibariyle hazırlandığını belirterek, "Bu kaza neticesinde müvekkilimizin kavurga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş ve iç organları zarar görmüştür. 19 yaşında bir genç kız hayatı boyunca yatağa mahkum edilmiştir. Kazanın yaşandığı gün itibariyle aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen Reginald, yaptığı eylemin sonuçları ile karşılaşınca aniden ortadan kaybolmuştur" dedi.

İddianamenin kast hükümleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Seray Gödekmerdan Erdoğan, daha sonra şunları kaydetti:

"İddianame kazanın öngörülemeyecek şekilde gerçekleştiğine dair sevk maddesi olan bilinçli taksir hükümleri doğrultusunda hazırlanmamıştır. İddianame, şoförün bu hızda araç kullanıyor olması ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle ortaya çıkan kazanın sonuçları öngörülebildiği ancak önemsediği kanun maddesine tekabül eden olası kast hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dava titizlikle takip edilmektedir. Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz." - ADANA

Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında Kovid-19 ilacı da var

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında Kovid-19 ilacı da var

 Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi

Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi

 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Tanem Sivar Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ezgi'yi yatağa mahkum eden kazada önemli gelişme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:28:16. #1.17#