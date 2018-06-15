Ezgi'ye Protez Müjdesi

KEREM KOCALAR - Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan, doğuştan diz kapaklarından aşağısı olmayan 9 yaşındaki Ezgi Koca'nın tedavisine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle başlanıyor.

Hayat hikayesinin Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin yardım etmek istediği Ezgi'ye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı.

Koca ailesini makamında konuk eden Şahin, kucağında taşıdığı, öpüp sevdiği Ezgi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Alanında uzman hekimlerle temasa geçen Şahin, bayramdan sonra Ezgi'nin tedavisine başlanacağı müjdesini verdi.

Duygulanan ve konuşmakta güçlük çeken küçük kız, "Mutlu musun?" sorusuna, yaşaran gözlerini kırparak "Evet" yanıtını verdi. "Yürümeye başladığımda ilk Fatma Başkanımızın yanına geleceğim." diyen Ezgi, Şahin'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ezgi'nin ikizi Kamil ise kardeşiyle en çok yapmak istediği etkinliğin "beraber yürümek ve piknik yapmak" olduğunu belirterek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun bu sözleri karşısında duygulanan ve gözleri dolan Fatma Şahin ise "Kardeşlik böyle bir şey işte." dedi.

"El ele tutuşup parkta yürüyeceğiz"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıkarken engellilerin yaşamına dokunmayı ve onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ezgi'nin ikizi Kamil'in "piknik yapma" talebini, "en doğal ve haklı talep" diye nitelendiren Şahin, "Kardeşi 'Piknik yapmak istiyorum ama yapamıyorum' diyor. Ezgi ise dışarıda yürümek istediğini dile getiriyor. Bunlar hayata geçirilmesi gereken taleptir. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kendilerine düşen kısmıyla yakından ilgileneceklerini ve Gaziantep'teki görevlerinin de bu tür sorunlara çare aramak olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Artık tıp çok gelişti. Ülkemizde dünyayla yarışabilecek doktorlarımız var. Biz Ezgi'nin durumunu doktor arkadaşlarımıza ilettik. Çok rahat şekilde sorunun çözülebileceğini söylediler. Gerekli teknik bilgileri verdik. Hocalarımızdan biri Ankara'da ve alanındaki en iyilerden birisi. Bayramdan hemen sonra Ezgi'yi hocamıza götürüp tedavisini başlatacağız. İnşallah tedaviden sonra Ezgi ve ikiziyle el ele tutuşup parkta yürüyeceğiz."

Şahin, tedavinin yapılan ilk incelemeye göre 6 ay kadar sürebileceğini ifade ederek gelecek yıl eğitim döneminin ikinci yarısında Ezgi'yi akülü arabasız okula göndermeyi arzuladıklarını anlattı.

"Ben böyle hayal etmiyordum"

Baba Ethem Koca da çok sevinçli ve mutlu olduğunu söyledi. Konuya Fatma Şahin'in dahil olmasıyla kendilerini daha güvende hissettiklerine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çok kaygılıydım. Şimdi biraz rahatladım. Çok mutluyum şu anda. İnşallah sonrasında daha da güzel olacak. Ben böyle hayal etmiyordum. Tek başıma kaldığımı düşünüyordum. Fatma Hanım'ın yanımızda olması çok güzel. Herkes elinden geldiğince destek oldu, Herkesten Allah razı olsun."