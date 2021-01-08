Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar kim kazandı, bu hafta kim birinci oldu? 8 Ocak 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu? Fazlası Zarar puan durumu

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından olan Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar birincisi belli oldu! Bu hafta kim birinci oldu? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar programının bu haftaki kazananı belli oluyor. Zeynep mi, Sevgi mi, Hasret mi, Neslihan mı, Handan mı birinci oldu?

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen Fazlası Zarar, 8 Ocak Cuma günü final heyecanı yaşandı. Hafta finali heyecanının yaşandığı yarışmada 10 bin TL'lik ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Son dakikaya kadar ilgiyle izlenen bu hafta Fazlası Zarar birincisi hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar… Bu programda her hafta 5 yarışmacı birbirlerinin evlerini ziyaret ediyor; Kim tutumlu, kim savurgan belli olmuş oluyor.

EZGİ SERTEL'LE FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fazlası Zarar, bu hafta kıyasıya mücadeleyle devam etti. Fazlası Zarar'da hafta finalinde 10 bin TL kazanan belli oldu. Birinci olan isim ise Ezgi Sertel'in vereceği puan sonrası belli olacak...

Final günü yarışmacısı Zeynep Hanım'dan sonra puanlar netleşti. Haftanın birincisi Sevgi Hanım oldu.

8 Ocak Aralık Fazlası Zarar Puanları Puan Durumu Tablosu

Fazlası Zarar 8 Ocak Cuma günü yarışmacısı Zeynep Hanım 11 Puan + 9 Ezgi Sertel'den puan alacak

Fazlası Zarar 7 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Sevgi Hanım 13 Puan + 9 Ezgi Sertel'den puan alacak

Fazlası Zarar 6 Ocak Çarşamba günü yarışmacısı Hasret Hanım 11Puan + 7 Ezgi Sertel'den puan alacak

Fazlası Zarar 5 Ocak Salı günü yarışmacısı Neslihan Hanım 10 Puan + 6 Ezgi Sertel'den puan alacak

Fazlası Zarar 4 Ocak Pazartesi günü yarışmacısı Handan Hanım 13 Puan+ 8 Ezgi Sertel'den puan alacak