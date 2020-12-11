Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar'da bu hafta kim birinci oldu? 11 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından olan Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar birincisi belli oldu! Bu hafta kim birinci oldu? Gülsüm mü, Ayten mi, Neslihan mı, Gülfidan mı, Yasemin mi? Fazlası Zarar haftanın birincisi kim oldu?

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen Fazlası Zarar, 11 Aralık Cuma günü final heyecanı yaşandı. Hafta finali heyecanının yaşandığı yarışmada 10 bin TL'lik ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Son dakikaya kadar ilgiyle izlenen bu hafta Fazlası Zarar birincisi hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar… Bu programda her hafta 5 yarışmacı birbirlerinin evlerini ziyaret ediyor; Kim tutumlu, kim savurgan belli olmuş oluyor.

EZGİ SERTEL'LE FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu Hafta Ayten Hanım 16 Puanla birinci sırada yer alıyor. Fazlası Zarar'da hafta finalinde 10 bin TL kazanan belli oldu. Rakiplerinden 16 puan alan Ayten Hanım, Ezgi Sertel'den aldığı 9 puanla 1. oldu.

11 Aralık Fazlası Zarar Puanları Puan Durumu Tablosu

Fazlası Zarar 11 Aralık Cuma günü yarışmacısı Yasemin Hanım 14 Puan

Fazlası Zarar 10 Aralık Perşembe günü yarışmacısı Ayten Hanım 16 Puan

Fazlası Zarar 9 Aralık Çarşamba günü yarışmacısı Neslihan Hanım 12 Puan

Fazlası Zarar 8 Aralık Salı günü yarışmacısı Gülfidan Hanım 13 Puan

Fazlası Zarar 7 Aralık Pazartesi günü yarışmacısı Gülsüm Hanım 12 Puan