Ezgi Şenler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor
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Ezgi Şenler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor

Güzel oyuncu Ezgi Şenler, Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakterini canlandıracak

Ezgi Şenler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor
10.06.2020 01:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:37

Kanal D'nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi "Çatı Katı Aşk"ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Kanal D'nin yaz aylarında izleyicileri sürprizi olan Çatı Katı Aşk dizisi, eğlenceli bir aile hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Oyuncu Ezgi Şenler, Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakterini canlandıracak. Şenler, kısa süre de hayranlarının ilgi odağı oldu. Yüzlerce mesaj alan oyuncu, heyecanla dizinin başlamasını bekliyor. 2016 yılında Bodrum Masalı dizisindeki Aslı karakteri ile kariyerine başlayan Ezgi Şenler, daha sonra Nefes Nefese dizisinde Mercan olarak izleyici karşısına çıktı. Canevim dizisindeki Müjgan performansı da dikkat çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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