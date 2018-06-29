Ezgi'nin Protez Hayali Gerçek Oluyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan ve doğuştan diz kapaklarından aşağısı olmayan 9 yaşındaki Ezgi Koca'nın tedavisine Ankara'da başlandı.

Anadolu Ajansının haberiyle kamuoyunun gündemine gelen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yardım elini uzattığı Ezgi Koca'nın tedavi süreci başladı.

Protez takılmaya uygun hale gelmesi için Özel Çankaya Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Ezgi'yi ailesi operasyona dualarla uğurladı.

Başarılı geçen 5 saatlik operasyonunun ardından odasına alınan Ezgi'nin ilk ziyaretçisi Fatma Şahin oldu. Ezgi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, yanında getirdiği hediyeyi de küçük kıza verdi.

Koca ailesine de acil şifalar dileyen ve her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Şahin, kendisini Ezgi'nin ikinci annesi olarak gördüğünü belirtti.

Baba Etem Koca, kızının senelerdir yaşadığı zorluğun kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek "9 yaşında tedavi olmasının uygun olacağı söylenmişti. Başkanımızın desteği de tam zamanında geldi. Hayallerimiz de bu şekilde bir tedavi yoktu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

"AA bu haberi bize getirmeseydi bugün bu güzelliği yaşayamazdık"

Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın konuyu gündeme getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, "Eğer Anadolu Ajansı bu haberi bize getirmeseydi ve Türkiye sahiplenmeseydi bugün bu güzelliği yaşayamazdık. 100 yıllık bir kurum olan Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ameliyatı yapan doktorların Türkiye için önemli değerler olduğuna işaret eden Şahin, sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığını ve özellikle ortopedi alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Ezgi'nin eylül ayında okula yürüyerek gideceğini öğrendiğini, bunun kendisini çok duygulandırdığını anlatan Şahin, "Bir belediye başkanı, bir anne ve bir kadın olarak bu anı yaşadığım için çok mutluyum." dedi.

"Doktor olmak istiyorum"

Ezgi Koca da duygularını kelimelerle ifade etmenin çok zor olduğunu ama kendisini çok mutlu ve sağlıklı hissettiğini dile getirdi. Ezgi, "Büyüyünce ben de doktor olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Küçük Ezgi, tedavisinin sürdüğü Ankara'da en çok kardeşlerini özlediğini ve evinin hasretini çektiğini söyledi.

"Amacımız sağlıkla yolcu etmek"

Hastane Başhekimi Cemil Deniz Yorgancılar, Ezgi Koca'nın tedavi sürecinin iki aşamalı olarak planlandığını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri ameliyatla Ezgi'nin bacaklarını protez takılmaya hazır hale getirdiklerini anlatan Yorgancılar, "En büyük temennimiz küçük kızı sağlıklı bir şekilde memleketine yolcu etmek." diye konuştu.