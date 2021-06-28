Ezgi'nin en büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı
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Ezgi'nin en büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı

Ezgi'nin en büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek'in öğretim kursundaki öğretmenlerle birlikte gittiği piknik dönüşü kaza yaptığı ortaya çıkarken, genç kadının en büyük hayalinin ise matematik öğretmeni olmak olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek'in öğretim kursundaki öğretmenlerle birlikte gittiği piknik dönüşü kaza yaptığı ortaya çıkarken, genç kadının en büyük hayalinin ise matematik öğretmeni olmak olduğu belirtildi.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar-Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y., yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç yol ortasındaki rejüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek'in (22) öldüğünü belirlerken ardından yaralanan H.İ.K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayda hayatını kaybeden Aslanbek'in üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanesindeki öğretmenleri ile gittiği piknikten dönerken yaşadığı kaza sonrasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, Balıkesir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu ve en büyük hayalinin matematik öğretmeni olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Ezgi'nin en büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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