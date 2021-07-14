Ezgi Mola ve Tarkan'dan Gülşen'e destek
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Ezgi Mola ve Tarkan'dan Gülşen'e destek

Ezgi Mola ve Tarkan'dan Gülşen'e destek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Tarkan ve ünlü oyuncu Ezgi Mola, son konserinde transparan kıyafeti nedeniyle eleştirilen Gülşen'e sosyal medya hesaplarından destek verdi. İşte detaylar...

Tarkan ve Ezgi Mola, transparan kıyafetiyle nedeniyle eleştirilen Gülşen'e destek verdi. Gülşen'in fotoğrafını paylaşan Tarkan, "İnadına başkası olma kendin ol sen Gülşencim. Hayat senin, hükmü senin. Yanındayım" yazarak, kalp emojisi koydu.

Ezgi Mola ise, "Onun kıyafeti, öbürünün kimi sevdiği, diğerinin ne içtiği diye diye diye, dibinizdeki istismar edilen çocukları, şiddet gören kadınları, katledilen doğayı, güzelim canların öldüğünü görmezden geldiniz, mahvettiniz. Göl kurutmak, denizi bitirmek ne ya! Konuşan yandı, korkutuldu, cezayı alması gereken sapıkları salıverip madalya taktınız. Yaşattığınızı yaşayın başka dileğim yok. Özgürlükleri kısıtlayıp vır vır etmek yerine cana kıyamet vermeyi, ülkenin her karış toprağını korumayı öğrenin!" diyerek, destek verdi.

Ezgi Mola ve Tarkan'dan Gülşen'e destek
Ezgi Mola ve Tarkan'dan Gülşen'e destek

Kaynak: Snob Magazin

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