Ezgi Mola, Sosyal Medya Hesabında Pohotoshop'u Abartınca, Alay Konusu Oldu

Paylaşımlarıyla doğallığından söz ettiren Ezgi Mola sosyal medyada photoshop'u fazla kaçıranlara ilginç gönderme yaptı. Ezgi Mola'nın takipçilerini güldüren gönderisine ise yorum ve beğeni yağdı. Kimi takipçileri tırnaklarına takıldı, kimisi ise kilolarına yorum yaptı.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Kendisiyle barışık olan güzel oyuncu, havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaştığı gönderisi, takipçilerini güldürdü.

PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Takipçileri Mola'nın fotoğrafına "Sen her halinle güzelsin, seni photoshoplu da severiz " notunu paylaştı.

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı;