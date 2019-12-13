Ezgi Mola: Poşeti bırak istersen Mustafa?
Güzel oyuncu Ezgi Mola önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte Bebek'te görüntülendi
Makyajsız ve doğal görüntüsü ile dikkat çeken Ezgi Mola gazetecileri fark edince sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya "Poşeti bırak istersen poz verelim. " deyip gazetecilere poz verdiler.
Ezgi Mola sevgilisi ile akşam yemeği yediklerini ve alışveriş yapıp eve gideceklerini söyledi.
Muhabirlere iyi dileklerde bulunan Ezgi Mola "Size de kolay gelsin. Allah kaza bela vermesin dikkat edin. " dedi.