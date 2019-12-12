Ezgi Mola'nın telefon trafiği
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Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Ekranların sevilen oyuncularından Ezgi Mola, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37
Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Bir arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'na çıkmadan önce görüntülenen sempatik oyuncunun uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Telefon ile konuştuğu esnada muhabirler tarafından fotoğrafları çekilen Mola, gülümseyerek kolay gelsin dedikten sonra soru almadan arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'na çıktı. Burada bulunan Masa Restoran'da kahve molası veren ve arkadaşı daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.



Kaynak: Snob Magazin

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