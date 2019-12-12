Ezgi Mola'nın telefon trafiği

12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37

Bir arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'na çıkmadan önce görüntülenen sempatik oyuncunun uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Telefon ile konuştuğu esnada muhabirler tarafından fotoğrafları çekilen Mola, gülümseyerek kolay gelsin dedikten sonra soru almadan arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'na çıktı. Burada bulunan Masa Restoran'da kahve molası veren Ezgi Mola ve arkadaşı daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.