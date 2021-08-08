Ezgi Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Menajerinde açıklama geldi...

Ezgi Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası doğru mu? Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Mola'nın menajerlik ajansında açıklama geldi. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntai'ın haberine göre; Ezgi Mola'nın yaptığı paylaşımların TRT yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden Safiye karakterine hayat verdiği "Masumlar Apartmanı" dizisinden ayrılacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Şu günlerde Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisinde rol alan ve Alaçatı'da sevgilisiyle işlettiği mekana bile gidemeyen Ezgi Mola'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmeyince konu iyiye uzadı.

İddiayla ilgili çok soru gelince Mola'nın menajerlik ajansına durumu sordum. Aldığım bilgi şu; bir ayrılık sözkonusu değil, başarılı oyuncu Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak.

TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu. 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından iktidara eleştiriler yönelten ve 'Help Turkey' kampanyasına da katılan Ezgi Mola'nın, TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu. Ezgi Mola, önümüzdeki sezon Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacağı konuşuluyordu. Sosyal medyada başlatılan, birçok ünlü ismin destek verdiği 'Help Turkey' kampanyasıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Snob Magazin