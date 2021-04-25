Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu
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Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu

Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın yaz koleksiyonunu 'Ezomola' markası ile sadece Boyner mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın yaz koleksiyonunu 'Ezomola' markası ile sadece Boyner mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı.

Boyner, ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hazırladığı 'Ezomola' yaz koleksiyonunu satışa sunduklarını duyurdu. Sadece kendi mağazalarında ve internet sitelerinde satılacak koleksiyon, kısa ve uzun elbiseler, karpuz kollu bluzlar, alt üst takımlar, şort ev pantolonlar yer alıyor. Keten ve hafif kumaşlarla tasarlanan parçalar; kırmızı, hardal, turuncu, mavi, siyah ve beyaz gibi yaz renkleriyle beğeniye sunuluyor.

"HAYALLERİMDEN BİRİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Beğeniye sunduğu koleksiyonunun uzun zamandır hayalinde olduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje Ezomola. Hayalimde, içinde rahat edeceğim, her bir parçasını giymekten keyif alacağım, herkesin de aynı rahatlığı hissedebileceği bir koleksiyon hayata geçirmek vardı. Koleksiyonun tasarımından üretim aşamasına tüm süreçlerinde ekip arkadaşlarımla beraberdim, sevdiğim ya da sevmediğim şeyleri söyleyip yeri geldiğinde ürünü almak isteyen bir müşteri olup hayal ettiklerimi yapmaya çalıştım. Renkleriyle kullanılan kumaşlarıyla cıvıl cıvıl yaz hissini koleksiyona yansıtmak istedik. Hayalimdekileri hayata geçirdiğimiz, içime sinen bir koleksiyon oldu. Umarız herkes keyifle giyer" dedi.


Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu
Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu
Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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